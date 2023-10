Με τη …”γλώσσα” των Ρόλινγκ Στόουνς η Μπαρτσελόνα στο Clasico

Οι “μπλαουγκράνα” αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στη “El Clasico” και την Πέμπτη 19/10 δημοσιοποίησαν την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστεί η ομάδα τους.

Η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico του ισπανικού ποδοσφαίρου το Σάββατο 28/10. Οι Καταλανοί θα αγωνιστούν με φανέλες με τη διάσημη “γλώσσα” του θρυλικού συγκροτήματος των Ρόλινγκ Στόουνς.

Αυτό έχει συμβεί σε άλλες δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο της συνέργειας μεταξύ του συλλόγου και της εφαρμογής μουσικής. Η πρώτη φορά ήταν στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (3-1) στις 16 Οκτωβρίου 2022, όπου θέση στη φανέλα πήρε η κουκουβάγια του Όμπρεϊ Ντρέικ Γκράχαμ (Drake) και η δεύτερη με το «Motomami» της Ροσαλία στο Clasico της 19ης Μαρτίου, στο οποίο η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 2-1.

Η γυναικεία ομάδα των “μπλαουγκράνα” θα φορέσει την ίδια φανέλα στον αγώνα πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη την Κυριακή 5 Νοεμβρίου.

Please allow me to introduce myself,

I’m the new FC Barcelona x @rollingstones limited edition jersey 👅@spotify 🎶

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2023