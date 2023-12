Στα λευκά το Μόναχο, αναβλήθηκε το Μπάγερν – Ουνιόν

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση των Βαυαρών κόντρα στην ομάδα από το Βερολίνο, αφού ο ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Μόναχο τις τελευταίες ώρες εμποδίζουν την διεξαγωγή της.

Επίσημη η αναβολή της αναμέτρησης της Μπάγερν με την Ουνιόν Βερολίνου στο Μόναχο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα στην πόλη, οδήγησαν την ομοσπονδία της χώρας να προχωρήσει στην απόφαση της αναβολής του αγώνα. Εκτός αυτού, η ανακοίνωση αναφέρει πως θα ήταν δύσκολος και ο τρόπος προσέλευσης των θεατών στο “Allianz Arena”.//Κ.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bayern Munich vs Union Berlin about to be cancelled. Discussions are underway.

There is snow weather chaos in the city, reports @altobelli13. ❄️

This is Allianz Arena this morning! ⬇️ pic.twitter.com/6bqtnXFLUk

