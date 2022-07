Οριγκί: «Ανυπομονώ να παίξω κόντρα στην Ίντερ και τον Λουκάκου»

Ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μίλαν κατά την παρουσίασή του και τόνισε το ρόλο που έπαιξαν οι Μαλντίνι – Μασάρα για την μετακόμισή του στο “Σαν Σίρο”, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για το πρώτο του “Ντέρμπι ντέλλα Μαντονίνα”.

Η Μίλαν θα είναι η νέα ποδοσφαιρική στέγη του Ντιβόκ Οριγκί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε κατά την επίσημη παρουσίασή του στους εκπροσώπους του ιταλικού Τύπου.

«Έχω ακούσει για την ιστορία του συλλόγου και την κουλτούρα του. Είναι χαρά για μένα να παίζω σε αυτό το στάδιο, που είναι η Σκάλα του ποδοσφαίρου.

Για μένα ο Μαλντίνι είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, ενώ ο Μασάρα συνέβαλε ώσε να χτιστεί ένα μεγάλο μονοπάτι και να βρεθώ εδώ.

Είδα τον Ζιρού να πετυχαίνει σημαντικά γκολ, όπως αυτό απέναντι στην Ίντερ. Για να πετύχεις συγκεκριμένους στόχους χρειάζεσαι προπόνηση, σοβαρότητα, συγκέντρωση, ικανότητα αποκατάστασης.

Στο ποδόσφαιρο, αν έχεις συνέχεια, όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Αυτός ο σύλλογος γράφει μία ξεχωριστή ιστορία και εγώ θέλω να αποτελέσω κομμάτι της», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να αντιμετωπίσει την Ίντερ και τον Ρομέλου Λουκάκου.

«Δεν υπάρχει συνταγή για τα ντέρμπι, θα πρέπει να προετοιμάζεσαι καλά για κάθε παιχνίδι, σε εμένα αρέσουν τα ξεχωριστά ματς. Ανυπομονώ να παίξω στο ματς με την Ίντερ όπως και στους άλλους αγώνες.

Ο Λουκάκου είναι ένας μεγάλος παίκτης, έχω βρεθεί απέναντί του και μου αρέσει να αντιμετωπίζω σπουδαίους παίκτες. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι στην Serie A με τόσους πολλούς παίκτες με τέτοιες ικανότητες. Θα είναι ωραίο να παίξω κόντρα στον Λουκάκου».

