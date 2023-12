Κρίσιμες ώρες για τον Πιόλι στη Μίλαν

Τουλάχιστον αβέβαιο μπορεί να χαρακτηριστεί το μέλλον του Ιταλού προπονητή στους “ροσονέρι”, μετά το 2-2 που σημείωσε η ομάδα του με τη Σαλερνιτάνα το βράδυ της Παρασκευής (22/12).

Δεν αναμένεται να περάσει τα καλύτερά του Χριστούγεννα ο Στέφανο Πιόλι. Οι διοικούντες της Μίλαν σκέφτονται σοβαρά την απόλυση του 58χρονου τεχνικού και οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για το τί μέλλει γενέσθαι με την κατάστασή του.

Η ισοπαλία των Μιλανέζων στο Σαλέρνο, τους απομακρύνει κι άλλο από την κορυφή ενώ η είσοδό τους στην τετράδα μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί με τουλάχιστον τρεις ομάδες να καραδοκούν, περιμένοντας το λάθος τους.

Ο Πιόλι βρίσκεται στον ιταλικό βορρά από τον Οκτώβριο του 2019. Πλέον όμως, ίσως απομακρυνθεί, με τις πιθανότητες να είναι εναντίον του. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται ακόμα και μέσα στη μέρα.//ΓΑ

Proprietà del Milan furiosa per il 2-2 contro la Salernitana e per l’ennesimo infortunio. Ore cruciali, Pioli sempre più in bilico. Tutto su @cmdotcom

— Daniele Longo (@86_longo) December 23, 2023