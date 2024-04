Έβγαλε την υποχρέωση και τώρα… Ρόμα

Το πέμπτο τους σερί νικηφόρο αποτέλεσμα πανηγύρισε η Μίλαν το απόγευμα του Σαββάτου (6/4), που επικράτησε με 3-0 της Λέτσε στο “Σαν Σίρο”, για την 31η αγωνιστική της Serie A, και πλέον κρατάει στο χέρι της τη 2η θέση.

Η Μίλαν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην τελική ευθεία της Serie A, επικράτησε εντός έδρας της Λέτσε με 3-0, πέτυχε την πέμπτη της σερί νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον η 2η θέση είναι στο χέρι της. Το πιο σημαντικό για την ομάδα του Στέφανο Πιόλι είναι ότι έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο επόμενο Champions League, ενώ την Πέμπτη (11/4) υποδέχεται τη Ρόμα, για τον 1ο προημιτελικό του Europa League.

Οι “ροσονέρι” ξεκίνησαν ιδανικά το ματς και μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Πούλισικ. Στο 20′ ήταν η σειρά του Ζιρού να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Γάλλο επιθετικό να γράφει το 2-0, που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Μίλαν βρήκε και τρίτο τέρμα, με σκόρερ τον Λεάο στο 57′, με τον Πορτογάλο σταρ να έχει ξαναβρεί τη φόρμα του, καθώς στα οκτώ τελευταία επίσημα παιχνίδια μετράει 6 γκολ και δώσει 4 ασίστ.

Three goals, three goalscorers, three points 🔥#MilanLecce #SempreMilan

Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/xPxUs0zBmN

— AC Milan (@acmilan) April 6, 2024