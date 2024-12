Δημοσιεύματα για απομάκρυνση του Φονσέκα εν ώρα αγώνα

Αυτή την ώρα οι “ροσονέρι” φιλοξενεί την Ρόμα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A, με τα δημοσιεύματα να έρχονται να βάλουν φωτιά. Πιο συγκεκριμένα ο Νικολό Σίρα με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποτελεί τον διάδοχο του Πάολο Φονσέκα στην Μίλαν, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Αξίζει να τονίσουμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρόμα, που διεξάγεται αυτή την ώρα δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το Μιλάνο, καθώς ο διαιτητής τον απέβαλε.//ΝΚ.

Agreement in principle between Sergio #Conceicao and #ACMilan for a contract until 2026. He is ready to replace Paulo #Fonseca, who is one step away to be sacked after the game against AS Roma. #transfers