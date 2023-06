Η απίστευτη πρωτιά του Πεπ!

Ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το Champions League με τη Μαντσεστερ Σίτι και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Σπουδαίο κατόρθωμα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης με τη Μάντσεστερ Σίτι, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στη βίβλο των… κορυφαίων.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν με τρεμπλ και έγινε ο πρώτος προπονητής που φτάνει σε αυτό το κατόρθωμα για δεύτερη φορά στην καριέρα του.//Μ

Pep Guardiola is the first coach in history to win 2 trebles. Unreal. pic.twitter.com/DQOK8uUtjw

