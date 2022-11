Γκουαρδιόλα ο… κυρίαρχος της Premier League

Ο Ισπανός προπονητής ανανεώνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2025 με την Μάντσεστερ Σίτι και ετοιμάζεται για μία ακόμη τριετία, κατακτήσεων, κυριαρχίας και… απολυταρχισμού.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Μάντσεστερ Σίτι, σε μια συμφωνία, που θα συνεχίσει το απολύτως επιτυχημένο μοντέλο της με τον Ισπανό τεχνικό, τους Τσίκι Μπεγκιριστάιν και Φεράν Σοριάνο.

Από το 2016 ο Γκουαρδιόλα έχει καθίσει στον πάγκο των “πολιτών” σε 374 αναμετρήσεις, μετρώντας το συγκλονιστικό αριθμό των 276 νικών. Παράλληλα 43 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ έχει ηττηθεί σε 55 από αυτά.

Στο κομμάτι της Premier League, ο 51χρονος τεχνικός, έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία, καθώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Λίγκας.

Ο Γκουαρδιόλα έχει ξεπεράσει προπονητές, που “έζησαν” την περισσότερη προπονητική τους ζωή στην Premier League, όπως ο Φέργκιουσον και ο Βενγκέρ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σε εύρος 119 προπονητών, οι οποίοι έχουν 50 και πλέον παιχνίδια στον πάγκο ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος, μετράει το μεγαλύτερο ποσοστό σε πόντους ανά παιχνίδι (2,4).

1 – Of the 119 managers to have taken charge of 50+ Premier League games, Pep Guardiola has the…

Most points per game (2.4)

Highest win percentage (74%)

Most goals per game (2.5)

Fewest goals conceded per game (0.8)

Dominance. pic.twitter.com/cmo3QJmIF5

— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2022