Την “έσβησε” μέσα στο “Ολντ Τράφορντ”

Η Νιούκαστλ επικράτησε εύκολα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός έδρας με 3-0 στο πλαίσιο της φάσης των “16” του Carabao Cup, κι έτσι έκλεισε το εισιτήριό της για την επόμενη φάση. Δεύτερη σερί πρόκριση για τις “καρακάξες” κόντρα σε ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο αγώνας

Με κάτι λιγότερο από μισή ώρα παιχνιδιού να έχει περάσει και τις ευκαιρίες να είναι… ανύπαρκτες, το μοναδικό στιγμιότυπο ήταν ο τραυματισμός η πρόωρη αποχώρηση του Ματ Τάργκετ. Στο 29′ όμως, οι “καρακάξες” βρήκαν το γκολ στην πρώτη τους πραγματική ευκαιρία με τον Αλμιρόν. Ο Λιβραμέντο κουβάλησε τη μπάλα για αρκετά μέτρα από την άμυνα, έβγαλε διαγώνια πάσα στον Παραγουανό ο οποίος ολοκλήρωσε με ακρίβεια τη φάση.

Η Νιούκαστλ δεν άργησε να βρει και δεύτερο τέρμα, με τον Λιούις Χολ να σκοράρει στο 36′ με ένα βολέ στην κίνηση το οποίο κατέληξε στο απέναντι εσωτερικό δίχτυ του τέρματος, αφήνοντας ανήμπορο τον Ονάνα. Παρά την χαμηλή ποιότητα του ματς και το συνολικά όχι και τόσο εντυπωσιακό θέαμα, η ομάδα του Έντι Χάου είχε καταφέρει πολύ πριν το ημίχρονο να σκοράρει και με τα δύο σουτ που είχε εντός εστίας, την ώρα που οι “κόκκινοι διάβολοι” ήταν ανίκανοι να απειλήσουν.

Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να απειλήσει εκτός περιοχής, αφού δεν μπορούσε να απειλήσει από εντός, με αποτέλεσμα να αναγκάσει μία φορά τον Ντουμπράφκα σε επέμβαση, έπειτα από δυνατό σουτ του Μάουντ.

As things stand, the holders are heading out 👀#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/vJq1AgGPnd

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) November 1, 2023