Τερμάτισε 20ος στη Χρυσή Μπάλα ο Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος σταρ, τα τελευταία 15 χρόνια συνηθίζεται να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη δεκάδα του εν λόγω βραβείου, ωστόσο φέτος τερμάτισε αρκετά μακριά απ’ αυτή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στα τελευταία έτη της καριέρας του και κάθε χρόνο απομακρύνεται από τις… δόξες του παρελθόντος.

Στη Χρυσή Μπάλα του 2022, ο Πορτογάλος σταρ τερμάτισε εκτός δεκάδας και συγκεκριμένα στην 20η θέση, όπως ενημέρωσε με σχετική ανάρτηση το “Ballon d’Or”.Τα 24 γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν ήταν αρκετά για να δεχθεί ένα καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη του “France Football”.

Υπενθυμίζουμε πως ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην τελική 30άδα της Χρυσής Μπάλας, εξαιτίας της μέτριας σεζόν που διένυσε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022