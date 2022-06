Η πρώτη προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουάιτεντ με τον Τεν Χαγκ

Οι παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” επέστρεψαν χαμογελαστή για την προετοιμασία της ομάδας τους, αλλά και την έναρξη της εποχής του Έρικ τεν Χαγκ.

Ο Τεν Χαγκ έχει ως στόχο, να βάλει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ σε ένα εξαντλητικό καθεστώς προετοιμασίας για να εξασφαλίσει ότι θα είναι σε άριστη κατάσταση.

Ο Τεν Χαγκ έφτασε στην προπονητική βάση του Κάρινγκτον της Γιουνάιτεντ στις 8 π.μ., δύο ώρες πριν φθάσουν οι παίκτες του για την πρώτη προπόνηση. Αν και ήταν η πρώτη του μέρα με τους παίκτες στο προπονητικό γήπεδο, ο Τεν Χαγκ έχει δουλέψει πολύ για τον σχεδιασμό της ομάδας, από τότε που ανακοινώθηκε για τον πάγκο, τον Απρίλιο.

Αφού οδήγησε τον Άγιαξ σε έναν τρίτο διαδοχικό τίτλο για το ολλανδικό πρωτάθλημα, η εστίαση του Τεν Χαγκ μετατοπίστηκε αμέσως στη Γιουνάιτεντ, δουλεύοντας παράλληλα με τον διευθυντή ποδοσφαίρου Τζον Μέρτο για τις μεταγραφές αλλά και τις παραχωρήσεις παικτών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Checking in at Carrington ahead of 2022/23 🔴#MUFC pic.twitter.com/uJyEZgNnM3

— Manchester United (@ManUtd) June 27, 2022