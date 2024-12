Στο Λίβερπουλ τα βραβεία Νοεμβρίου

Κατά το διάστημα αυτό οι “κόκκινοι” βρέθηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα “μετρώντας” 3 νίκες και κερδίζοντας όλους τους διαθέσιμους βαθμούς.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός “οδήγησε” εκ του ασφαλούς τους κόκκινους, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ, ενώ “μοίρασε” και μία τελική πάσα.

Ο Άρνε Σλοτ διαδέχθηκε τον Κλοπ στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και οδεύει για την κατάκτηση της Premier League.

