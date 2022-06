Πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ η πρώτη μεταγραφή της Νότιγχαμ

Κοντά στην απόκτηση του Ταϊβό Αβονίγι βρίσκονται οι “κόκκινοι”, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Αυτή τη στιγμή ο Νιγηριανός αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου, με την Νότιγχαμ να καταθέτει πρόταση 20 εκατ. ευρώ.

Η Γερμανική ομάδα είχε αγοράσει τον 25χρονο επιθετικό από τη Λίβερπουλ το 2021, για 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ παλαιότερα είχε αγωνιστεί σε Μάιντς, Μουσκρόν, Ναϊμέγκεν. Στη θητεία του στην Ουνιόν την περασμένη σεζόν, μέτρησε 20 γκολ και 5 ασίστ σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

#nffc are close to making Taiwo Awoniyi their first major summer signing in a club record £17.5m deal. Growing confidence on Mainz centre-back Moussa Niakhatè but competition from Fulham for Liverpool defender Neco Williams https://t.co/mtHpk6LU8N

— John Percy (@JPercyTelegraph) June 20, 2022