Ποστέκογλου: «Είχα πόστερ της Λίβερπουλ, σε άλλο επίπεδο ο τρόπος που παίζει ο Κλοπ»

Μεγάλο θαυμασμό τρέφει στους “κόκκινους” ο Ελληνοαυστραλός προπονητής της Τότεναμ, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου του ματς ανάμεσα στην ομάδα του και σε αυτήν του Γερμανού τεχνικού το οποίο λαμβάνει χώρα το Σάββατο (30/9. 19:30).

Οι “πετεινοί” έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στην Premier League, με την τελευταία τους “παράσταση” να λήγει 2-2 στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με την Άρσεναλ. Έχουν συλλέξει 14 βαθμούς σε έξι ματς, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες και θέλουν συνεχίσουν τις υψηλές “πτήσεις” σε αυτό το “ταξίδι” που έχουν ξεκινήσει φέτος με τον Άγγελο Ποστέκογλου στο “τιμόνι”.

Επόμενή τους πρόκληση είναι η Λίβερπουλ θα βρεθεί στο “Tottenham Hotspur Stadium” για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο τεχνικός της Τότεναμ με την ελληνική καταγωγή, τόνισε σε δηλώσεις του πως το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο κόντρα στην ομάδα του Μερσεϊσάιντ, η οποία είναι 2η στη βαθμολογία, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Γιούργκεν Κλοπ και τη δουλειά του.

«Από τότε που ο Γιούργκεν ήρθε στην Premier League, το τέμπο και η ένταση με την οποία παίζουν με ή χωρίς τη μπάλα είναι σε άλλο επίπεδο. Η Premier League ήταν ήδη πρωτάθλημα με υψηλό τέμπο, αλλά το πήγαν σε άλλο επίπεδο.

Μερικές φορές φαινόταν όλο αυτό χαοτικό, αλλά μπορούσες να δεις πως υπήρχε ένα πλάνο. Παρακολουθούσα την Ντόρτμουντ του Κλοπ επειδή ήμουν προπονητής της εθνικής Αυστραλίας και ένας από τους τερματοφύλακές μας ήταν εκεί, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μπορούσες να το δεις από τότε, έπαιζαν με παρόμοιο τρόπο».

🎙️ “Liverpool bring something different in terms of the way they play. It’ll be a really good test for us — we’ll try and impose our football.”

Ange looks ahead to #TOTLIV 💬

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 29, 2023