Κλοπ: «Θα έδινα την κλείδα μου για να γίνει καλά ο Τσιμίκας»

Ο Γερμανός τεχνικός, σε δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης, μίλησε για τον τραυματισμό του διεθνή Έλληνα αριστερού οπισθοφύλακα.

Όπως κάνουν λόγο οι τελευταίες εκτιμήσεις ο Κώστας Τσιμίκας υπέστη κάταγμα στην κλείδα του κάτι που αν επιβεβαιωθεί ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού θα μείνει για αρκετό καιρό στα “πίτς”.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε για τον τραυματισμό του Κώστα Τσιμίκα τονίζοντας πως για να γίνει καλά ο διεθνής Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας θα έδινε την κλείδα του.

Η δήλωση του Κλοπ για Τσιμίκα:

«Θα έδινα ευχαρίστως την κλείδα μου αν ο Κώστας θα γινόταν ξανά εντάξει»

Λίγη ώρα μετά ήρθε και η επιβεβαίωση από την επίσημη Λίβερπουλ που με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως ο Κώστας Τσιμίκας υπέστη κάταγμα στην κλείδα του. //ΝΚ

Jürgen Klopp confirmed Kostas Tsimikas suffered a collarbone injury during the 1-1 draw with Arsenal on Saturday evening.

— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2023