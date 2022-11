Κλοπ: «Η πόλη του Λίβερπουλ είναι σπίτι για μένα»

Η υψηλότερη τιμή της πόλης απονεμήθηκε στον προπονητή των “κόκκινων”, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σε αναγνώριση των επιτευγμάτων του στο τιμόνι του συλλόγου από τότε που έφτασε στην ομάδα, το 2015.

Ακόμη μια σημαντική διάκριση για τον Γιούργκεν Κλοπ, στον οποίο απονεμήθηκε το “Freedom of the City”, την σημαντικότερη τιμή της πόλης του Λίβερπουλ.

Jürgen Klopp has been officially awarded the Freedom of the City of Liverpool.

Congratulations, boss ❤️ pic.twitter.com/hzQE3Ipmdd

— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2022