Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για την απαγωγή των γονιών του Λούις Ντίας

Η είδηση με την απαγωγή των οικείων του Κολομβιανού, σόκαρε τόσο τους ανθρώπους των “κόκκινων” καθώς και όλο τον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο με τον σύλλογο να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Οι δύσκολες στιγμές για τον Λουίς Ντίας συνεχίζονται. Όπως έκαναν αρχικά γνωστό Μέσα από την Κολομβία, οι γονείς του μεσοεπιθετικού της Λίβερπουλ καθώς επέβαιναν σε δικό τους όχημα, περικυκλώθηκαν από οπλισμένους και απήχθησαν. Μετά από επέμβαση των αρχών η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη, ενώ προσπάθεια γίνεται για να απελευθερωθεί και ο πατέρας του.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει μια συνεχιζόμενη κατάσταση που αφορά την οικογένεια του Λουίς Ντίαζ στην Κολομβία. Ελπίζουμε θερμά το θέμα να επιλυθεί με ασφάλεια και το συντομότερο δυνατό. Εν τω μεταξύ, η ευημερία του παίκτη θα συνεχίσει να είναι η άμεση προτεραιότητά μας», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση των «Reds».

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.

