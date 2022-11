FSG για Λίβερπουλ: «Θα σκεφτόμασταν νέους μετόχους με τις σωστές συνθήκες»

Oι Αμερικανοί ιδιοκτήτες των “κόκκινων” ξεκαθάρισαν την θέση τους σχετικά με τα σενάρια πώλησης της ομάδας.

Η Fenway Sports Group καλωσορίζει το ενδιαφέρον επενδυτών για μετοχές της Λίβερπουλ και δεν είναι απίθανο οι “κόκκινοι’ να βρεθούν υπό διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το “athletic” οι Αμερικάνοι, έχουν κάνει ήδη νύξη σε δυνητικά ενδιαφερόμενους αγοραστές, παρουσιάζοντας το πλάνο της μετάβασης στην νέα εποχή. Η FSG με ανακοίνωση της τόνισε πως θα σκεφτόταν, με τις σωστές συνθήκες την πώληση των μετοχών της ομάδας ενώ επισήμανε πως είναι απολύτως αφοσιωμένη στην επιτυχία της Λίβερπουλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είχαμε πρόσφατα αλλαγές ιδιοκτησίας και φήμες για αλλαγές στην Πρέμιερ Λιγκ, οπότε αναπόφευκτα μας ρωτάνε συχνά για τη Λίβερπουλ.

Η FSG έχει συχνά εισπράξει ενδιαφέρον από τρίτους που επιθυμιούν να γίνουν μέτοχοι στη Λίβερπουλ. H FSG έχει πει και στο παρελθόν ότι με τις σωστές συνθήκες θα σκεφτόμασταν νέους μετόχους, αν ήταν για το καλό της Λίβερπουλ ως συλλόγου.

Η FSG παραμένει απολύτως αφοσιωμένη στην επιτυχία της Λίβερπουλ, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων».

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 7, 2022