Επανέρχεται ο Τιάγκο

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι ο Ισπανός μέσος θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ κόντρα στην Λιντς.

Ευχάριστα τα νέα από το στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθώς ο Τιάγκο θα βρίσκεται στα πλάνα των “κόκκινων” για την αναμέτρηση με αντίπαλο την Λιντς, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Premier League, όπως επιβεβαίωσε ο Γιούργκεν Κλοπ στην Συνέντευξη Τύπου του αγώνα.

«Ο Τιάγκο είναι έτοιμος και θα επιστρέψει για την Λίβερπουλ εναντίον της Λιντς αύριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός, ενώ στη συνέχεια σε ερώτηση για τον Τζόρνταν Χέντερσον ανέφερε: «Με τον Χέντο θα πρέπει να περιμένουμε. Είχε ενοχλήσεις χθες. Ελπίζω να είναι εντάξει».

Thiago Alcantara is set to be available for our Premier League fixture with Leeds United on Saturday 🙌

— Liverpool FC (@LFC) October 28, 2022