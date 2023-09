Απών και με τη Γουλβς ο Φαν Ντάικ, συν χρηματικό πρόστιμο

Μία επιπλέον αγωνιστική θα μείνει εκτός πλάνων του Γιούργκεν Κλοπ ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, καθώς η αγγλική ομοσπονδία τον… φιλοδώρησε με έξτρα τιμωρία, λόγω των “γαλλικών” του προς τον διαιτητή, Τζον Μπρουκς στην αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ.

Τη μεγαλύτερή της ανατροπής της σεζόν μέχρι την επόμενη έκανε η Λίβερπουλ με τις “καρακάξες” στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League, καθώς γύρισε το εις βάρος της 1-0 σε 2-1, μέσα σε δέκα λεπτά περίπου. Ο Ολλανδός στόπερ των “κόκκινων” όμως, είχε αποβληθεί από το 28’ για ανατροπή στον Ίσακ σε ξεκάθαρη, βάσει των διαιτητών, ευκαιρία για γκολ.

Ο αρχηγός της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ όμως, διαφωνούσε κάθετα με την απόφαση και μίλησε… απρεπώς στον ρέφερι της αναμέτρησής. Αυτός ακριβώς, σύμφωνα με την FA, είναι ο λόγος που ο Φαν Ντάικ θα μείνει εκτός για ένα επιπλέον ματς της Λίβερπουλ, αυτό με τη Γουλβς στο “Μολινό”, αφού παραδέχτηκε την ενοχή του. Μάλιστα, στον Ολλανδό τέθηκε και πρόστιμο ύψους 100.000 λιρών.

Liverpool's Virgil van Dijk has been suspended for one match and fined £100,000 after admitting he acted in an improper manner and used abusive and insulting words towards a match official after being sent off against Newcastle United.

