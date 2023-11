«Λίβερπουλ και Σίτι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Σανέ»

Στο στόχαστρο των δύο αγγλικών ομάδων βρίσκεται ο 27χρονος άσος της Μπάγερν Μονάχου σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild».

Ο Λερόι Σανέ αγωνίζεται από το 2020 στους Βαυαρούς μετά το πέρασμά του μεταξύ άλλων από Σάλκε και Μάντσεστερ Σίτι, την φετινή σεζόν, μέχρι στιγμής, σε 17 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχει σκοράρει 9 φορές και έχει μοιράσει 7 ασίστ με τη φανέλα της Μπάγερν.

Σύμφωνα με την “Bild” η Λίβερπουλ και οι Σίτιζενς ”κοιτάνε” την περίπτωση του Γερμανού μεσοεπιθετικού, με στόχο να προσθέσουν ένα σημαντικό ”γρανάζι” στην γραμμή κρούσης της ομάδας τους.

Το 2016 η Σίτι είχε αγοράσει τον Σανέ έναντι 53 εκατομμυρίων από τη Σάλκε και έπειτα από μία τετραετία στο Μάντσεστερ, η Μπάγερν τον έκανε δικό της για 49 εκ.

Οι δύο αγγλικές ομάδες θα ”μονομαχήσουν” για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο, οι Γερμανοί δεν θα αφήσουν έναν σημαντικό παίκτη όπως ο Σανέ για λιγότερα από 90 εκατομμύρια. //ΜΛ.

Our Story: Manchester City is like Liverpool interested in a Transfer of Leroy Sané in Summer 2024 @BILD_Sport @alto

— Christian Falk (@cfbayern) November 16, 2023