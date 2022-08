Ξεκάθαρη η Ίντερ για Σκρίνιαρ – Ετοιμάζει νέο συμβόλαιο

Οι “νερατζούρι” κατέστησαν σαφές στην Παρί Σεν Ζερμέν πως δεν πρόκειται να πουλήσουν τον 27χρονο στόπερ έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ και επιθυμούν την επέκταση της συνεργασίας τους μαζί του.

Η Ίντερ ξεκαθάρισε στους πρωταθλητές Γαλλίας πως δεν έχει καμία πρόθεση να δεχθεί πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ (συν τα μπόνους) για τον Μίλαν Σκρίνιαρ, καθώς αποτελεί βασικός ποδοσφαιριστής της ομάδας. Μία ενδεχόμενη συμφωνία για την περίπτωσή του, δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση για τέτοιου είδους προσφορά.

Μάλιστα, οι “νερατζούρι” τόνισαν πως πρόκειται να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Σλοβάκο στόπερ, προκειμένου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Το τρέχον συμβόλαιό του, εκπνέει το καλοκαίρι του 2023.

Inter told Paris Saint-Germain again today they’ve no intention to accept €50m plus add-ons for Milan Škriniar as he’s a key player. 🚨🔵 #PSG

Deal won’t happen for €50m or that kind of bid. Inter also told Škriniar they’re ready to offer him a new deal in the next days. pic.twitter.com/bqB5NinfB5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022