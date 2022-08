“Λονδρέζος” ο Κασαντέι

Τον 19χρονο Ιταλό κεντρικό μέσο θα εντάξει στο ρόστερ της η Τσέλσι, καθώς συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ και σήμερα (17/8) θα ταξιδέψει στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει το βράδυ τις ιατρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση του Τσεζάρε Κασαντέι είναι θέμα χρόνου πλέον, όπως αναφέρει και ο “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο νεαρός κεντρικός χαφ, θα περάσει το βράδυ της Τετάρτης (17/8) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που μένει μετά, είναι η επίσημη παρουσίαση του, από την ομάδα του Λονδίνου.

Οι Λονδρέζοι θα χρειαστεί να… βγάλουν από τα ταμεία τους 15 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα πέντε μπόνους για να αποσπάσουν τη θετική απάντηση των “νερατζούρι” και να τον ντύσουν στα “μπλε”. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος στην ανάρτηση του, αυτό ήταν… μόνο η αρχή για την Τσέλσι, καθώς έχει στόχο να βγει στο “κυνήγι” και για άλλα ταλέντα νεαρής ηλικίας.

Cesare Casadei will fly to London on Wednesday night as main part of medical tests has been booked. Deal completed for €15m plus €5m add-ons, Chelsea will unveil Casadei as new signing soon. 🚨🔵 #CFC

…and it’s not over for Chelsea top talents project yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2022