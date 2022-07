Πλησιάζει στην Ιντερ ο Μπρέμερ

Οι συζητήσεις των “νερατζούρι” με την Τορίνο για την περίπτωση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, βρίσκονται σε καλό δρόμο, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ίντερ και Τορίνο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μπρέμερ στους “νερατζούρι”. Η ομάδα του Τορίνο, είναι διατεθειμένη να μειώσει τις απαιτήσεις της στα 35 εκατ. ευρώ συν τα μπόνους, με την Ίντερ να επιθυμεί την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Βραζιλιάνου τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Στόχος είναι, ο παίκτης να ενταχθεί με την υπόλοιπη ομάδα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, αλλά και η έλευση του πριν τη μεταγραφή του Μίλαν Σκρίνιαρ.

.@Inter make progress for @TorinoFC1906_En‘s #Bremer: possible closure next week@DiMarzio https://t.co/wRnCxsV81f

