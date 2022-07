Δυνατή πολιορκία Ρόμα για Ντιμπάλα-Του τηλεφώνησε ο Μουρίνιο

Οι Ρωμαίοι επιθυμούν διακαώς να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Αργεντίνο, με τον πορτογάλο τεχνικό να έρχεται σε επαφή μαζί του για να τον πείσει να επιλέξει την ομάδα του.

Ο Πάολο Ντιμπάλα, παραμένει ελεύθερος στην αγορά και επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, με τις Ρόμα και Ίντερ να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα της Ίντερ την επόμενη σεζόν, με τη Ρόμα όμως να ασκεί ασφυκτική πίεση στον παίκτη και τον ίδιο να καθυστερεί την απάντησή του στους Ρωμαίους.

Αυτή τη φορά, η Ρόμα έπαιξε το πιο δυνατό της χαρτί, με τον Special One, ο οποίος τηλεφώνησε στον Πάολο Ντιμπάλα, στην προσπάθειά του να τον πείσει να ακολουθήσει τον δρόμο προς τη… Ρώμη.

Jose Mourinho has made a direct call to Paulo Dybala over a summer transfer, according to Calciomercato 📞 pic.twitter.com/djDiHvjyoH

— GOAL (@goal) July 17, 2022