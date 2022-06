Δέχθηκε το πρώτο “άκυρο” για Λουκάκου η Ίντερ

Η ομάδα του Μιλάνου εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη της συμφωνία και θα επιμείνουν στην υπόθεση, θέλοντας να ακούσουν τις απαιτήσεις των “μπλε” για την παραχώρηση του Βέλγου επιθετικού.

Υπενθυμίζεται πως ο Λουκάκου αγωνίστηκε στην Ίντερ για δύο χρόνια και κατέγραψε συνολικά 95 συμμετοχές με 64 γκολ και 16 ασίστ. Παράλληλα κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους “νερατζούρι” τη σεζόν 2020-2021, ενώ κέρδισε το βραβείο του παίκτη της χρονιάς την ίδια σεζόν.

Inter have made an opening bid today for Romelu Lukaku: €5m loan fee. Chelsea have rejected this proposal and Inter are waiting for a price tag – talks will continue this week. 🚨🔵 #CFC @SkySport

Lukaku has told Boehly and Tuchel he only wants Inter move, so he’s pushing. pic.twitter.com/eYFl6FA8nT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022