Ξανά στα “πιτς” ο Πογκμπά

Εφιαλτική εξελίσσεται η δεύτερη θητεία του Γάλλου σταρ στην Γιουβέντους, καθώς αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στον προσαγωγό και να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 20 ημέρες.

Ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε το καλοκαίρι του 2022 στην Γιουβέντους θέλοντας να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα του, έπειτα από την απογοητευτική, στο σύνολο, παρουσία του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως η κατάσταση στους “μπιανκονέρι” μοιάζει… προβληματική.

Ο λόγος είναι οι συνεχείς τραυματισμοί που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τα 34 από τα 37 ματς που έχει δώσει από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν θα μπορέσει να φανεί “χρήσιμος” μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Μάλιστα, αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε άσχημα, με τη “Γηραιά Κυρία” να κάνει γνωστό πως μετά από τις εξετάσεις στις υποβλήθηκε ο Γάλλος σταρ, διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό του δεξιού μηρού του.

«Ο παίκτης έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποθεραπείας, με στόχο την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητάς του», αναφέρουν οι “μπιανκονέρι”, με τα ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ να αναφέρουν πως η αποχή του από την δράση θα είναι μεταξύ 20 και 30 ημερών, γεγονός που μετατοπίζει για μετά το Πάσχα την επιστροφή του στα γήπεδα.

❗Paul Pogba has missed 127 games due to injuries in the last 4 years. He has suffered 14 injuries and been out for 796 days.

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) March 12, 2023