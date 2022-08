“Πλησιάζει” στο Τορίνο ο Ντεπάι

Η Γιουβέντους έχει την επιθυμία να εντάξει στο ρόστερ της τον Ολλανδό επιθετικό, όσο πιο γρήγορα γίνεται και σύμφωνα με τον “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συζητάει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Όλα δείχνουν πως ο Μέμφις Ντεπάι θα μετακομίσει στο Τορίνο, καθώς με βάση τα λεγόμενα του Ιταλού δημοσιογράφου, οι άνθρωποι της Γιουβέντους βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους δικηγόρους του Ολλανδού εξτρέμ, με σκοπό να βρεθεί η “χρυσή τομή”. Οι “μπιανκονέρι” επιθυμούν την προσθήκη του ποδοσφαιριστή και συζητούν για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Από το “παιχνίδι” της μεταγραφής του αποχώρησε η Τότεναμ, ενώ ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί ο Ντεπάι σε κάποιο τούρκικο σύλλογο. Η αποχώρηση του 28χρονου Ολλανδού θεωρείται δεδομένη από τη Μπαρτσελόνα, μετά το “φουσκωμένο” επιθετικά, ρόστερ των Ισπανών. Επιπλέον ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι ο παίκτης θα μετακινηθεί στη “Γιούβε”, μόνο εφόσον τον ικανοποιήσει η πρόταση που θα δεχθεί.

Juventus want to be fast on Memphis Depay deal. No interest from Tottenham, no chance for Turkish clubs. Juve are leading race discussing a two year deal with Memphis’ lawyers 🚨🇳🇱 #Juve

Depay will only accept termination of contract with Barça when he’s happy with the proposal. pic.twitter.com/Vn5nFHv8yG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022