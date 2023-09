Ο Μπονούτσι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Γιουβέντους

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο πολύπειρος Ιταλός διεθνής αμυντικός που αποκλείστηκε από την “Μεγάλη Κυρία” αυτό το καλοκαίρι, θα κινηθεί νομικά κατά των “μπιανκονέρι”.

Μετά από 502 συμμετοχές με τα “μπιανκονέρι” χρώματα, ο Λεονάρντο Μπονούτσι αποτέλεσε παρελθόν από τη Γιουβέντους. Στον 36χρονο στόπερ γνωστοποιήθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για τη νέα σεζόν και εκείνος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κινηθεί νομικά κατά της Γιούβε.

Ο πολύπειρος Ιταλός διεθνής αμυντικός αναγκάστηκε να προπονείται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Γιουβέντους μέχρι να έρθει η μεταγραφή του στην Ουνιόν Βερολίνου ως ελεύθερος.

Έτσι, ο Μπονούτσι αποφάσισε να κινηθεί νομικά ενάντια στην μέχρι πρότινος ομάδας του, διότι τον ζημίωσε κρατώντας τον εκτός της πρώτης ομάδας για ένα χρονικό διάστημα και έτσι θα μηνύσει τη Γιούβε, η οποία παραβίασε τη συλλογική σύμβαση με την Ιταλική Ένωση Ποδοσφαιριστών.

Τέλος, όπως αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Μπονούτσι θα δώσει τυχόν κέρδη από την οικονομική διαμάχη, στη φιλανθρωπική οργάνωση Neuroland που εδρεύει στο Τορίνο και ασχολείται με τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται.//Γ.

