Κλείνει στην Γιουβέντους ο Φελίπε Άντερσον

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Λάτσιο είναι πολύ κοντά στην “μεγάλη κυρία” του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εξαργυρώνοντας μια εξαιρετική πορεία με την ομάδα της Ρώμης τα τελευταία χρόνια.

Ο Φελίπε Άντερσον φαίνεται πως είναι μια ανάσα από τις υπογραφές με την Γιουβέντους, με τον Βραζιλιάνο να εξαργυρώνει την εξαιρετική πορεία του τα τελευταία χρόνια κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Μαζί με όλα αυτά φαίνεται πως ο αντικαταστάτης του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι είναι ο Τιάγκο Μότα, καθώς η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε η “μεγάλη κυρία”.

Ο Βραζιλιάνος μένει ελεύθερος από την Λάτσιο το καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος Τορίνου. Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 43 συμμετοχές με την ομάδα της Ρώμης έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει επτά ασίστ σε 3.215 λεπτά.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!

Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.

Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2024