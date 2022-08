Φαβορί για Ντεπάι η Γιουβέντους

Η “Γηραία Κυρία” εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός του Ολλανδού επιθετικού, ωστόσο το ενδεχόμενο να γίνει κάτοικος Τορίνου οφείλει να περάσει πρώτα από τη λύση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μέμφις Ντεπάι και την ίδια στιγμή η Γιουβέντους εμφανίζεται ως ακλόνητο φαβορί για την απόκτησή του.

Οι “μπιανκονέρι” θέλουν τον Ολλανδό επιθετικό από τον Ιούλιο, ωστόσο για να επιτευχθεί συμφωνία, πρέπει πρώτα να υπάρξει λύση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα. Υπενθυμίζουμε πως ο Ντεπάι έχει συμβόλαιο με τους Καταλανούς έως τον Ιούνιο του 2023 και αναμένεται να παραγκωνιστεί μετά την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και του Ραφίνια.

Memphis Depay deal. Tottenham are not interested, been told there are no talks as things stand – Juventus are the favourites to sign Depay 🚨🇳🇱 #THFC

Two-year deal now discussed with Memphis, Juve want him since July but first step has to be contract termination with Barça. #FCB pic.twitter.com/KPExicl6Jp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022