Εκτός δράσης για ένα μήνα ο Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει στην Πορτογαλία με 1-0 επί της Πόρτο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, ωστόσο η αποχώρηση του Πολωνού φορ στο 34′ έφερε ανησυχία στις τάξεις των Καταλανών.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 34ο λεπτό στην αναμέτρηση με την Πόρτο, λόγω χτυπήματος στον αριστερό αστράγαλο και σήμερα (5/10), μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο σύλλογος της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι υποφέρει από διάστρεμμα και θα χάσει τον αγώνα με τη Γρανάδα (08/10), ενώ δεν αποκλείεται να μην βρίσκεται στις επιλογές του Τσάβι ενόψει του Κλάσικο στις 28 Οκτωβρίου, καθώς όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα λείπει για τουλάχιστον ένα μήνα.

Υπενθυμίζουμε η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην δεύτερη θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος έναν βαθμό πίσω από την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο Champions League έχει κάνει το δύο στα δύο με Αντβέρπ και Πόρτο και απολαμβάνει την πρώτη θέση του 8ου ομίλου.//ΜΛ.

🚨 Breaking News: Robert Lewandowski has been diagnosed with a sprained ankle and is set to miss El Clasico!#Barcelona #Barca #FCB #LosCules #Lewa #Lewandowski #365Scores pic.twitter.com/8UjoB1ZY0C

— 365Scores (@365Scores) October 5, 2023