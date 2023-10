Έφυγε από την ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Φράνσις Λι

Γνωστή έκανε την είδηση του θανάτου του 79χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή ο σύλλογος της Μάντσεστερ Σίτι εν μέσω σχετικής ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Αγγλικό ποδόσφαιρο και οι ”Πολίτες” πενθούν τον θάνατο του Φράνσις Λι, ο οποίος πέρα από παίκτης της ομάδας (1967-1974) διατέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου το 1994.

Ο Λι αγωνίστηκε σε τρεις αγγλικές ομάδες σε όλη την καριέρα του, το 1959 υπέγραψε στην Μπόλτον και σε 189 συμμετοχές σημείωσε 92 γκολ, στην Μάντσεστερ Σίτι κατέγραψε 112 γκολ σε 249 εμφανίσεις με την φανέλα των Πολιτών. Ενώ, έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ντέρμπι με την οποία σκόραρε 24 φορές σε 62 συμμετοχές.

Η Σίτι με ανακοίνωσή της θέλησε να στείλει τα συλλυπητήρια της στους φίλους και την οικογένεια του Φράνσις Λι: «Με βαθύτατη θλίψη και βαρύτατη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πρώην παίκτη και προέδρου της Μάντσεστερ Σίτι, Φράνσις Λι. Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι θα ήθελαν να στείλουν τα συλλυπητήριά τους στους φίλους και την οικογένεια του Φράνσις σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή». //ΜΛ.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.

Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2023