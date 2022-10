Θερέθο: «Δεν γνωρίζω κάτι για την πώληση Ντε Πολ»

Ο ιδιοκτήτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, παραχώρησε δηλώσεις και ανέφερε ότι οι “ροχιμπλάνκος” είναι ευχαριστημένοι με τον 28χρονο Αργεντινό και δεν τίθεται θέμα μετακίνησης του.

Ο Ενρίκε Θερέθο, ρωτήθηκε για την περίπτωση του Ροντρίγκο Ντε Πολ και ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι, σχετικά με την πώληση του 28χρονου κεντρικού μέσου. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη και όλοι στη Μαδρίτη είναι ευχαριστημένοι με την απόδοση του, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την περίπτωση του.

Atletico Madrid president Cerezo: “Rodrigo de Paul for sale? We don’t know anything about it. De Paul is a good player, he’s from Atlético de Madrid, we’re happy with him”, told @RadioDelPlata. ⚠️🇦🇷 #transfers

“We don’t have any problems, there can’t even be any doubts”. pic.twitter.com/40O6MwUJCb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2022