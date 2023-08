Η Ατλέτικο λέει “όχι” στην Αλ Χιλάλ για Ζοάο Φέλιξ

Αρνητική ήταν η απάντηση των “Ροχιμπλάνκος” στην Αραβική ομάδα για τον δανεισμό του Πορτογάλου επιθετικού, με τον Ισπανικό σύλλογο να διατίθεται μόνο για την πώληση του.

Ο Ζοάο Φέλιξ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τσέλσι με την μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο, με τον Πορτογάλο να γίνεται πλέον στόχος πολλών συλλόγων στην Ευρώπη και όχι μόνο. Το σενάριο δανεισμού του παίκτη δεν υπάρχει για τους Ισπανούς και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πώληση του σε κάποιο άλλο σύλλογο.

Έτσι η πρόταση της Αλ Χιλάλ χτύπησε στα βράχια σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η Αραβική ομάδα δεν σκέφτεται να αγοράσει τον Ίβηρα επιθετικό, με τον Πορτογάλο αθλητικό διευθυντή της ομάδας και τέως προπονητή της Μπενφίκα και την Σπόρτινγκ, Ζόρζε Ζεσούς να είναι “διακαής” του “πόθος”.//ΓΡ.

Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix 🚨🔵🇸🇦

Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.

João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.

Al Hilal and Jorge Jesus will insist. pic.twitter.com/cwInPtSoUe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023