Ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Μαδρίτης ο Σογιουντσού

Ο Τούρκος κεντρικός αμυντικός της Λέστερ μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από την Λέστερ και όλα δείχνουν, ότι θα ενταχθεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία πλησιάζει σε συμφωνία.

Ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού θα αποχωρήσει δεδομένα από την Λέστερ, καθώς δε βρίσκεται στα πλάνα του Μπρένταν Ρότζερς και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιου του 2023.

Ο Τούρκος κεντρικός αμυντικός έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 26χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Άστον Βίλα και η Ρόμα ενδιαφέρθηκαν επίσης για τον Σογιουντσού, όμως οι “ροχιμπλάνκος” έχουν αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι.//

