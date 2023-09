Κάτοικος Τρίπολης η Μεντόζα

Ο Αστέρας γνωστοποίησε την απόκτηση της Κολομβιανής αμυντικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης:

«Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ακόμη μία σημαντική προσθήκη για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του συλλόγου. Συγκεκριμένα, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Andrea Lizeth Mendoza Cuy, η οποία κατάγεται από την Κολομβία.

Η Andrea Mendoza γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 2000 στην πόλη Giron του διαμερίσματος Santander της Κολομβίας και αγωνίζεται ως αμυντικός. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε τέσσερις ομάδες στην πατρίδα της και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί εκτός Κολομβίας, αποτελώντας μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον σύλλογό μας. Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Who is who

Ημερομηνία Γέννησης: 19/08/2000

Θέση: Αμυντικός

Προηγούμενες Ομάδες: Club Deportivo Botin de Oro, Club Atletico Bucaramanga, Real Santander, Millonarios

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις της Μεντόζα:

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τον ερχομό μου στην Ελλάδα και στον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ εκτός της πατρίδας μου και αυτό για εμένα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες, όπως γνωρίζω ότι έχει και η νέα μου ομάδα. Με σκληρή δουλειά είμαι σίγουρη ότι όλες μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα φέτος. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη. Θα κάνω τα πάντα για να την ανταποδώσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον σύλλογό μου στην Κολομβία, Club Deportivo Botin de Oro, που αποτελεί τον σύλλογο από τον οποίο για εμένα ξεκίνησαν όλα. Ραντεβού στο γήπεδο».//Γ.