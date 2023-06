Συμφώνησε για ανανέωση με την Άρσεναλ ο Νέλσον!

Οι “κανονιέρηδες” τα βρήκαν σε όλα με τον 23χρονο επιθετικό, ο οποίος ανανεώνει τη συνεργασία του για τα επόμενα 4+1 χρόνια.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα, η Άρσεναλ ήρθε σε συμφωνία με τον Ρις Νέλσον για τα επόμενα 4+1 χρόνια. Ο 23χρονος επιθετικός φέτος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας 18 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ για το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος του δείχνει εμπιστοσύνη ενόψει της νέας χρονιάς.//Γ.

🚨 Arsenal have reached full agreement with Reiss Nelson over new long term deal, as revealed weeks ago — player verbally agreed, here we go #AFC

It will be valid until 2027 with option for further season.

Club waiting for Reiss to sign asap to avoid new bids from other clubs. pic.twitter.com/O4Oufo91cn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023