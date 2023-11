Ρεάλ, Σίτι και Άρσεναλ δίνουν… μάχη για 17χρονο Ιρλανδό μέσο

Μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες “ερίζουν” για το νέο μεγάλο ταλέντο του βρετανικού ποδοσφαίρου, Ναζ Ραζί.

Ο 17χρονος επιθετικός μέσος είναι το νέο “προϊόν” των ακαδημιών της Σάμροκ Ρόβερς και ήδη οι ειδικοί του αθλήματος κάνουν λόγο για έναν παίκτη με ατόφιο ταλέντο και τεράστιες προοπτικές εξέλιξης. Ο Ραζί έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις στην πρώτη ομάδα της Ρόβερς και το καλοκαίρι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο συνεργασίας με ρήτρα εξαγοράς στα 20 εκατ. ευρώ!

🚨 Real Madrid, Arsenal and Chelsea want to sign Shamrock Rovers’ 17-year-old attacking midfielder Naj Razi, who is a Republic of Ireland youth international.

(Source: Irish Mirror) pic.twitter.com/WtsCOivU91

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 30, 2023