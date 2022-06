Eπιστρέφει στην Λυών ο Λακαζέτ

Έπειτα από 5 χρόνια στην Αγγλία και τους «κανονιέρηδες», ο Γάλλος επιθετικός επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ο Αλεξάντρ Λακαζέτ έπειτα από μια πενταετία στην Αγγλία και την Άρσεναλ επιστρέφει στα πάτρια εδάφη. Όπως αναφέρει η «Εquipe» έχει ήδη συμφωνήσει με την Λυών και την επιστροφή του στο κλαμπ όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού με τους «κανονιέρηδες» λήγει το φετινό καλοκαίρι και πείστηκε να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία πήρε μεταγραφή για την Άρσεναλ, το καλοκαίρι του 2017.

Ο Λακαζέτ αποχαιρετά τους Λονδρέζους έπειτα από μια γεμάτη θητεία με 275 συμμετοχές και απολογισμό 129 γκολ και 43 ασίστ. Κατέκτησε επίσης, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Community Shield.

OL are now closing on Alexandre Lacazette, free transfer set to be completed as per @lequipe. Arsenal have been informed by Lacazette about OL proposal this week. 🔴🇫🇷 #OL

“We’ll do our best to sign him”, Aulas said in February ⤵️🤝 https://t.co/RzRcIcdrU1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022