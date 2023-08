Βερμέερεν: «Ήταν ο πιο σκληρός αγώνας μου…»

Για τις δυσκολίες που πέρασε η ομάδα του μέχρι να φτάσει στη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΚ, μίλησε ο 18χρονος χαφ.

Ο Άρθουρ Βερμέερεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βέλγικου ποδοσφαίρου και το αποδεικνύει σε σταθερή βάση με τη φανέλα της Αντβέρπ, στην οποία αγωνίζεται ως βασικός.

Ο Βέλγος κεντρικός μέσος μίλησε για τον σκληρό αγώνα που έδωσαν απέναντι στην “Ένωση”, στην Αμβέρσα, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει το δεύτερο παιχνίδι στην “OPAP Arena” που πλησιάζει και θα κρίνει τους προκριθέντες στους ομίλους του Champions League.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του 18χρονου χαφ στα Μέσα της χώρας του:

«Ήταν αίμα, ιδρώτας και δάκρυα, ειδικά μετά την κόκκινη κάρτα που δεχθήκαμε. Δείξαμε πραγματικά νοοτροπία νικητή. Δείξαμε χαρακτήρα. Αυτός σίγουρα ήταν ο πιο σκληρός αγώνας μας μέχρι στιγμής

Ας είμαστε ειλικρινείς: αυτή η ατμόσφαιρα, ο ύμνος του Τσάμπιονς Λιγκ, το κοινό που… βρυχάται. Αυτό δίνει επιπλέον κουράγιο. Κάθε παίκτης θέλει να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ο Βέλγος.

Ο Βερμέερεν αγωνίστηκε στην πρώτη ενδεκάδα της Αντβέρπ κόντρα στους “κιτρινόμαυρους”, έβγαλε 90 λεπτά, ενώ ήταν και από τους καλύτερους παίκτες στο γήπεδο. Υπενθυμίζουμε, πως εκείνος δημιούργησε το γκολ του Γένσεν και χρεώθηκε την ασίστ για το 1:0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

🇧🇪 Arthur Vermeeren (18) v. AEK Athens:

☑️ 90 minutes

🅰️ 1 assist

🔑 2 chances created (1 big)

🚀 7 clearances

💪 8 ball recoveries

🧱 2 blocks

✈️ 3/4 aerial duels won

🤩 1-0 win

Even bigger influence after @official_rafc lost Bataille to a red card.

18 years old and the most… pic.twitter.com/ZaIMTdCfsM

