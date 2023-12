Εθνική Μαρόκου: Μέσα ο Ελ Κααμπί, εκτός ο Άμραμπατ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου ανακοίνωσε την τελική αποστολή για το Κόπα Άφρικα συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού και αφήνοντας έξω τον εξτρέμ της ΑΕΚ.

Συνεπώς, ο Κάρλος Καρβαλιάλ, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ των “ερυθρολεύκων”, ενώ ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει έναν πονοκέφαλο λιγότερο με την παραμονή του 35χρονου εξτρέμ στην Αθήνα. Στις επιλογές του Ρεγκραγκί βρίσκεται και ο αδελφός του Νορντνίν Άμραμπατ, Σοφιάν, παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η προετοιμασία του Μαρόκου ξεκινάει από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι τις 8, ενώ το Κόπα Άφρικα έχει σέντρα στις 13, συνεπώς ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από το πρώτο, κιόλας, ματς του 2024.//ΣΠ

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023