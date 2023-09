Υποχώρησε στην 14η θέση η Ελλάδα μετά το Παγκόσμιο κύπελλο

Η Εθνική μας ομάδα έπεσε πέντε θέσεις στην Παγκόσμια κατάταξη και όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προολυμπιακών, παράλληλα στην 1η θέση επέστρεψε η Team USA παρά την τέταρτη θέση στο Mundobasket.

Σίγουρα ένας από τους λόγους που η ”Γαλανόλευκη” υποχώρησε στην 14η θέση, είναι η 15η θέση στην τελική κατάταξη του Παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τεράστια άνοδος στην κατάταξη της Γερμανίας (ανέβηκε 8 θέσεις και βρέθηκε στο Νο3), του Καναδά (ανέβηκε 9 θέσεις και βρίσκεται στο Νο6) και της Λετονίας (ανέβηκε 22 θέσεις και βρίσκεται στο Νο8) που πραγματοποίησαν εξαιρετικές πορείες στο Παγκόσμιο.

Στην κορυφή της Παγκόσμιας κατάταξης επέστρεψαν οι ΗΠΑ ξεπερνώντας την Ισπανία, η οποία ολοκλήρωσε το Mundobasket στην 9η θέση.

Η 14η θέση της Ελλάδας έχει ως αποτέλεσμα ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των Προολυμπιακών.

Ισπανία, Λετονία αλλά και το Μαυροβούνιο είναι οι ισχυρές υποψηφιότητες για να διοργανώσουν ένα από τα τουρνουά που θα στείλει μία ομάδα στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ αν η χώρα μας διοργανώσει κάποιο από τα Προολυμπιακά, πιθανότατα θα κληθεί να αντιμετωπίσει Σλοβενία ή Λιθουανία.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις 4 χώρες που θα διοργανώσουν τα τουρνουά θα βγουν στα μέσα του Νοεμβρίου. //ΜΛ.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨

🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!

📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR

— FIBA (@FIBA) September 15, 2023