ΤΣΣΚΑ: MVP της σεζόν ο Μιλουτίνοφ (video, ΦΩΤΟ)

Την… τιμητική του είχε από τον κόσμο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Σέρβος σέντερ, αφού οι φίλαθλοι της ρωσικής ομάδας μέσω σχετικής ψηφοφορίας τον ανέδειξαν σε κορυφαίο της σεζόν.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού μέτρησε 49 παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, έχοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, με 21,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, ο Μιλουτίνοφ είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερος παίκτης στην 23η και 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Лучшие моменты нашего MVP в сезоне-2021/22! ⭐️🔴🔵

Highlights of our MVP in the 2021-22 season! ⭐️🔴🔵 pic.twitter.com/pctMBwub0e

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 24, 2022