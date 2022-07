Το “αντίο” του Γκομπέρ στους Τζαζ

Ο Γάλλος σέντερ αλλάζει σελίδα στην καριέρα του, αφήνει τη Γιούτα μετά από εννέα χρόνια και με ένα μήνυμα μέσω Twitter αποχαιρέτησε την ομάδα που του άνοιξε τον δρόμο για το ΝΒΑ.

Ο Ρούντι Γκομπέρ πήγε στη Γιούτα το 2013 και για εννέα χρόνια ήταν πιστός στρατιώτης της ομάδας. Η ώρα για κάτι νέο και το βήμα παραπάνω ήρθε και ο Γάλλος σέντερ θα φοράει την φανέλα των Τίμπεργουλβς τη νέα σεζόν, χωρίς όμως να ξεχνά τα όσα του προσέφεραν οι Τζαζ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, θέλησε να αποχαιρετήσει την ομάδα που του άνοιξε τον δρόμο για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ γράφοντας: «Γιούτα! Ήμουν απλά ένα παιδί από την Γαλλία όταν ήρθα εδώ πριν από εννιά χρόνια αλλά το έζησα στο έπακρον από την πρώτη μέρα. Μεγάλωσα και ωρίμασα ως άντρας και ως παίκτης και είμαι ευγνώμων για όλες τις στιγμές. Η Γιούτα και η κοινωνία της θα έχει πάντα μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Το ταξίδι συνεχίζεται. Πολλή αγάπη».

Utah!!! I was just a kid from France when i got here 9 years ago… pic.twitter.com/TKmQ6tC4dH

— Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2022