Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του Mundobasket 2023

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή 27/08, με τον πρώτο, τον τέταρτο το πέμπτο και τον όγδοο όμιλο.

Το Mundobasket 2023 διανύει την τρίτη μέρα αγωνιστικής δράσης, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στις 11.00, ανάμεσα στη Ιταλία και στην Δομινικανή Δημοκρατία, στην Μανίλα, στις Φιλιππίνες (Group A). Οι Ιταλοί αντιμετώπισαν την Παρασκευή 25/08 την Ανγκόλα και νίκησαν με σχετική ευκολία, παρά το αρχικό τους άγχος, με 67-81, όπως έκαναν και οι Δομινικανοί με τις Φιλιππίνες, χωρίς την ίδια άνεση όμως (87-81). Ωστόσο, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Δομινικανή Δημοκρατία και την οικοδέσποινα χώρα, σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών, σε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα που έχουν διοργανωθεί. Για την. Ακρίβεια, οι θεατές άγγιξαν τον αριθμό των 35.115!

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩

3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023