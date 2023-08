Σέλτικς: «Για 4-6 εβδομάδες εκτός ο Πορζίνγκις»

Οι δυσάρεστες φήμες επιβεβαιώθηκαν για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και δεν θα ακολουθήσει την Εθνική Λετονίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Οι Μπόστον Σέλτικς γνωστοποίησαν από τι υποφέρει ο φόργουορντ/σέντερ τους, αλλά και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απουσιάζει.

Η Εθνική Λετονίας θα παραταχθεί χωρίς τον σούπερ σταρ της στο Mundobasket 2023 και η ομάδα του NBAer, οι Μπόστον Σέλτικς, γνωστοποίησε μέσω ενός “τιτιβίσματός” της για την κατάσταση του παίκτη της, τον τραυματισμό που βιώνει αλλά και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει εκτός δράσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Σέλτικς:

«Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει διαγνωσθεί με πελματιαία απονευρωσίτιδα στο δεξί του πόδι. Θα ενταχθεί σε πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο θα διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, και αναμένεται να παραβρεθεί στην έναρξη του προπονητικού καμπ».

Η Λετονία βρίσκεται στο όγδοο και τελευταίο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, με τον Καναδά, το Λίβανο και την Γαλλία.//ΓΚ

#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis has been diagnosed with plantar fasciitis in his right foot. He will engage in a four-to-six-week rehab program, and is expected to be cleared for the start of training camp.

