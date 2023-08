Το μήνυμα των Μπακς για την εμφάνιση του Θανάση

Τα “ελάφια” δεν άφησαν ασχολίαστη την εξαιρετική εμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο με την Εθνική, στην πρεμιέρα της στο Mundobasket.

Oι Μπακς, θέλησαν να αποθεώσουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο, μετά τα όσα κατόρθωσε στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδος στο Mundobasket στην αναμέτρηση κόντρα στην Ιορδανία όπου επικράτησε 92-71.

Με ανάρτησή τους, αποθέωσαν τον δικό τους παίκτη ανεβάζοντας φωτογραφία του, συνοδεύοντάς τη με την εξής φράση: «Ο Θανάσης και η Ελλάδα έκαναν τη δουλειά». Συγκεκριμένα, ο 31χρονος παίκτης των Μπακς πέτυχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, μία τάπα και μία ασίστ.//Μ

Thanasty and Greece get the job done 🙌

🇬🇷 9 pts

🇬🇷 5 reb

🇬🇷 3 stl

🇬🇷 1 blk

🇬🇷 1 ast#WinForHellas pic.twitter.com/Wuo2gknvDK

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2023