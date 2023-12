Το… γιορτινό ΟΑΚΑ experience από άλλη ματιά (video)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με όλες τις δραστηριότες που περιλαμβάνουν τα… pre-game παιχνίδια που έχει εξασφαλίσει στον κόσμο του ο σύλλογος.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί μεγάλες αλλαγές στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κάτι που αποτυπώνεται και από τα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η “πράσινη” ΚΑΕ.//Γ.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το πιο πρόσφατο “ΟΑΚΑ Experience”:

Festive OAKA experience ensures that our house is the ultimate fan destination even during holidays 💚#PAOFans, it’s a pleasure spending these days together ☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/raFd1LSgcz

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 30, 2023