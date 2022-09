Το επόμενο Hall Of Fame αναμένεται εκθαμβωτικό

Τον επόμενο χρόνο ακούγονται απίστευτα ονόματα για το πάνθεον των θρύλων του μπάσκετ. Ανάμεσα σε αυτά είναι των Γουέιντ, Γκασόλ, Πάρκερ και Νοβίτσκι.

Τα ονόματα που μπορούν να ενταχθούν στο Hall Of Fame την επόμενη χρονιά προκαλούν… ζαλάδα. Παίκτες όπως ο Ντουέιν Γουέιντ, ο Τόνι Πάρκερ, ο Ντιρκ Νοβίτσκι και ο Πάου Γκασόλ θα έχουν το δικαίωμα να μπουν για πάντα στο πάνθεον του NBA και να λάβουν την απόλυτη αναγνώριση από τον μπασκετικό κόσμο, για την τεράστια προσφορά τους στο άθλημα.

Who are you hyped to see become a Hall of Famer? 🤔 pic.twitter.com/SmV9WxwDjB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 13, 2022